Китаец вырастил на шее опухоль в три раза больше головы

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Шокирующие факты из жизни Чжао Синь Фу оказались достоянием всего мира. В 17 лет китаец заметил, что на его шее образовалась странная опухоль.

За год нарост на теле Синь Фу достиг размера яйца, но даже это не заставило мужчину обратиться за медицинской помощью. Он быстро привык к опухоли и прожил с ней до самой старости. Однако ощутимо наличие нароста на шее стало, когда он достиг 15 килограммов. В данный момент Синь Фу 64 года, только спустя 43 года он обратился к врачам. Благодаря современным технологиям медики смогли удалить гигантскую опухоль с шеи китайца.

Операция длилась целых 10 часов, все это время мужчина был под наркозом. Врачи отметили, что пациенту с опухолью на шее очень повезло, ведь она оказалась доброкачественной. Подобные наросты у людей возникают из-за усиленного разрастания жировых клеток. В случае появления подобных симптомов требуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.