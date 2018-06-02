Порноактрису Сашу Грей выдали за победительницу олимпиады по математике

Вчера, 23:15

Блогер, разместивший провокационное фото, призвал поддержать молодое дарование из провинции.

В сети выдали всемирно известную порнозвезду Сашу Грей за победительницу олимпиады по математике. Пользователь Виктор Берновский разместил фото знаменитости в социальной сети и написал, что это талантливая девушка Саша Серова из провинции, которая демонстрирует поразительные познания в точных науках. Блогер призвал пользователей поддержать молодое дарование. Пользователи сперва принялись хвалить россиянку, оставляя под фото массу лестных отзывов, однако позже под публикацией всё же начали появляться разоблачительные комментарии. К тому моменту пост набрал около 3 тысяч «лайков».

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