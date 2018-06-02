Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

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Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть кадры легендарного чудовища с озера Лох-Несс.

53-летний мужчина, являясь поклонником Лох-Несса и всех легенд связанных с озером, просматривал прямой эфир с камеры, регулярно снимающей озеро. На кадрах Оуэн увидел объект, плавно передвигающийся слева направо. Назвать это каким-либо судном нельзя, так как водный транспорт имеет другие особенности передвижения. По озеру двигалось что-то живое. Сам Оуэн уверен, что ему удалось запечатлеть именно лох-несское чудовище.

Качество записи оставляет желать лучшего, поэтому точно определить, что же так взбудоражило ирландца, почти невозможно. Это и послужило тому, что интернет-пользователи раскритиковали увиденное. Однако глава реестра наблюдений за Несси посчитал, что данный видеоматериал может послужить доказательством того, что в озере все-таки обитает некое живое существо.

Известно, что подобные заявления и «находки» часто тиражируются и описываются в красках для того, чтобы привлечь большее число туристов. Однако у легенды о чудовище с озера Ло-Несс достаточно узкий круг поклонников, среди которых и счастливый ирландец.