В США водителя преследует таинственный призрак в капюшоне

Сегодня, 19:26

Фантомный человек явился американцу дважды.

В США местного жителя Криса Фортофера напугал таинственный призрак в капюшоне, который явился ему на пути из города Дейтон (штат Огайо) в Питтсбург (штат Пенсильвания). Мужчина работает субподрядчиком и его работа неразрывно связана с постоянными разъездами. Обычно американец ездит по ночам. До последнего времени он не видел в этом ничего зловещего, однако ситуация изменилась, когда однажды на пустынной дороге он заметил человека, который парил над землёй. По словам Криса, у него не было рук и ног, а вместо лица была «пустота». Мужчина испугался и добавил скорости. Никто из автомобилистов, кто ездил по этой дороге, никогда не видел подобного. Американец решил, что ему просто привиделось и вскоре забыл об этом, однако некоторое время назад на том же участке трассы водителя вновь напугал тот же самый призрак, который в этот раз бросился ему под машину. Теперь Фортофер боится ездить по этому маршруту и всерьёз задумывается о смене работы, так как фантом его преследует.

Ранее мы писали, что в Британии на семейном фото призрак навис над плечом мальчика.