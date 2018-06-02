Во Франции провели в последний путь зверски убитую девочку Маэли

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В г. Ла-Тур-дю-Пен прощаются с 9-летней девочкой, которую похитили и зверски убили. Происшествие сразило всех французов.

В 2017 году 9-летняя Маэли вместе со своей семьей стала гостьей на свадьбе. Именно тогда и случилось происшествие, которое потрясло всех жителей страны. Девочку похитили и на протяжение долгого времени о ее жизни и здоровье не было никакой информации. В последний раз Маэли видели в банкетном зале утром 27 августа.

Со временем девочку нашли убитой у массива г. Шартрез. Ее тело было истерзано. Сотрудники полиции смогли завершить экспертизу тела только к концу мая. Спустя 9 месяцев родители девочки получили останки дочери и организовали похороны.

Почтить память Маэли съехался весь город. Есть информация, что на прощальную церемонию приезжали даже из соседних городов. Люди украсили центр города белыми шарами, а также возложили белые цветы, символизируя невинность девочки.

По подозрению в похищении и убийстве был задержан 34-летний житель Нордаль Леландэ. Он долго не признавался в содеянном.Однако, после предоставления сотрудниками полиции фактов и доказательств, мужчина больше не смог утаивать правду и признался в том, что случайно убил девочку. И все же, все подробности убийства злоумышленник не рассказал, а лишь признался, что дал плачущей девочке пощечину, чем сломал ей челюсть. Данный факт был обнаружен в ходе экспертизы тела ребенка.