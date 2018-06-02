В Брюссельском аэропорту обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

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Снаряд нашли на безопасном расстоянии от пассажирских терминалов во время работ на одном из ангаров.

Когда производились строительные работы, в международном аэропорту Брюсселя был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. На место находки вызвали специалистов, которые исследовали снаряд и решили, что его можно обезвредить без взрыва. Сделать это решили ночью, так как никакой угрозы безопасности не было обнаружено. Обеспечив безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта, снаряд был обезврежен.

Администрация аэропорта выразила благодарность за отклик и помощь всем специалистам, прибывшим на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Румынии от взрыва бомбы времен II мировой войны погиб 27-летний мужчина, а двое его коллег получили тяжелые ранения. Снаряд был найден во время проведения земляных работ.