В США застрелили психиатра, консультировавшего полицию по делу об убийстве Джонбенет Рэмси

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Судебный психиатр Стивен Питт, который консультировал полицию по делу о загадочном убийстве 6-летней модели Джонбенет Рэмси, был найдён застреленным у своего офиса в городе Финикс, штат Аризона.

Тело психиатра было найдено поздно вечером в четверг с пулевым ранением, которое привело к смерти Питта. Свидетели, слышавшие шум на улице, сообщили полиции, что Стивен Питт с кем-то ругался, после чего последовал выстрел. Steven Pitt & Associates является известной организацией в США. Её специалисты постоянно консультируют правоохранителей в громких делах.

Сам психиатр Стивен Питт в 1997 году был приглашён к расследованию дела о мистическом убийстве 6-летней победительницы конкурсов красоты Джонбенет Рэмси, убийца или убийцы которой так и не были найдены, что не давало покоя многим сторонникам конспирологии. Питт также был задействован в делах о серийных убийствах, обвинениях в сексуальном насилии, стрельбе и других. Полиция пока не говорит, было ли убийство психиатра связано с его работой.