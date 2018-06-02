В Японии отель прославился благодаря услуге «кот на час»

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За 60 минут времяпрепровождения в компании четверолапого питомца придётся выложить 800 иен (460 рублей).

В Японии традиционный отель рекан прославился тем, что стал предлагать постояльцам необычную опцию за дополнительную плату. Благодаря услуге «кот на час» известия о гостинице разлетелись далеко за пределы страны.

Идея привлечения клиентов с помощью пушистых домашних животных не нова. На термальном курорте Хаконэ близ Токио работает «котокафе», где за 1800 иен (около 950 рублей) посетители могли поиграть с обитателями заведения. Вместе с тем заказать котов к себе в гостиничный номер до последнего времени было нельзя. Стоит отметить, что популярность рекану принёс твитт одного из постояльцев, который похвастал тем, что заказал услугу «кот на час» в сети. Публикация набрала более 60 тысяч репостов, а популярность отеля мгновенно выросла в десятки раз.

Ранее мы писали, что в Японии собака стала звездой Google Maps после того, как попала сразу на несколько фотографий сервиса Street View. Животное гналось за автомобилем компании, который делал панорамные снимки.