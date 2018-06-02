Выжившая после трагедии на Эвересте Шарлотта Фойс погибла, упав с лестницы

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Альпинистку нашла мёртвой её подруга, которая какое-то время у неё гостила. Версия убийства не рассматривается правоохранителями.

Шарлотта Фойс выжила в 1996 году во время трагического восхождения на гору Эверест. Однако судьба сыграла с ней злую шутку, и выжившая после трагедии на Эвересте таким нелепым образом погибла прямо у себя дома, упав с обычной лестницы.

Труп женщины её подруга нашла прямо у подножия лестницы, в доме Шарлотты в Колорадо.

По предварительным данным следователей, Фойс по неосторожности упала сама, без чьей либо помощи.

Стоит отметить, что она принимала участие в безумной экспедиции на Эверест, которая так и называлась - «Горное безумие», вместе с ней участвовали еще десять человек. Когда все начали спускаться с горы начался жуткий буран, в результате чего восемь человек так и не вернулись обратно. Выжили только Фойс и датчанка Лене Гаммельгард.

Однако эта история никак не повлияла на дальнейшие восхождения, альпинисты по сей день пытаются покорить Эверест. Ранее с пятого раза на вершину поднялся 70-летний китаец без ног.