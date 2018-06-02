В Иране потерпел крушение истребитель ВВС

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Причины чрезвычайного происшествия пока что неизвестны. К счастью, пилотам удалось выжить в результате падения.

В центральной провинции Исфахан потерпел крушение истребитель ВВС Ирана. Отметим, что F14 "Томкэт" разбился в связи с техническими неполадками, однако пока что неизвестен их характер. Во время падения воздушного судна двоим пилотам удалось катапультироваться, благодаря чему они выжили, и теперь ничего не гроизт их жизням.

В настоящее время установлением причин и обстоятельств случившегося занимаются военные специалисты, позже будут озвучены подробности.