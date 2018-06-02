Родители неизлечимого ребёнка исполнили его желание и женились после его смерти

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Мальчик Чарли Гард скончался в прошлом году из-за редкого заболевания. Однако напоследок отец Крис Гард дал обещание заботиться о Конни Йейтс, матери Чарли. Это стало причиной того, что родители решили пожениться спустя год.

11-месячный Чарли Гордон в июле прошлого года скончался от неизлечимой болезни, которое вызывало поражение ДНК и атрофию всех мышц. По решению суда врачи отключили его от АИК, но родители были не согласны, так как пытались собрать средства на непроверенное лечение. Врачи и суд решили, что это будет бессмысленно. В итоге это привело к судебному разбирательству с врачами хосписа, в котором пребывал ребенок.

Однако это не единственное последствие. Спустя год родители решили пожениться. Как сообщает Крис Гард, за несколько часов до смерти сына он рассказал ему, что любит Конни и будет заботиться о ней. Также отец мальчика дал обещание, что не сломается и попытается построить новую жизнь. Крис и Конни надеются, что своими действиями они сохранят память о покойном ребенке. А чтобы такое больше не случилось с другими семьями, они основали фонд помощи детям, которые страдают этим же заболеванием.