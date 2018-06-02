В Австралии двое детей перехитрили автомат с игрушками

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Популярные во всём мире автоматы с игрушками не удержали «оборону» против двух годовалых детей. Малыши перехитрили машину и забрали свои призы.

Необычный случай произошёл Южной Австралии в городе Элизабет. Во время посещения торгово-развлекательного центра один из покупателей стал свидетелем «кражи века», которую решил запечатлеть на камеру смартфона. Двое детей, возрастом от года до двух, неизвестно каким образом очутились внутри автомата для выдачи игрушек.

Мимо них спокойно проходили другие посетители центра, и только некоторые оборачивались. Почему дети остались одни и где находились их родители на данный момент неизвестно. Немногим позднее к хитрым «взломщикам» подоспела администрация торгового центра, которая открыла дверь и выпустила детей из автомата. Им также разрешили оставить понравившиеся игрушки как компенсацию за пережитый стресс.