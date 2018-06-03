В США женщина умерла от удара локтем

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После того, как девушка нечаянно задела посудомоечную машину рукой, прошло пять недель. В итоге получилось, что она очень сильно начала болеть, а температура тела сильно повысилась. Когда же пострадавшая пошла в больницу, ей поставили диагноз «сепсис» и назначили лечение, но всё закончилось плачевно.

Жених погибшей в США девушки, которую зовут Леанс Дэвис Абердэр, рассказал, что она только недавно нашла новую работу и была очень счастлива. Когда она вернулась домой, Эндрю, так зовут мужчину, приготовил ей праздничный ужин. Леанс сказала, что не голодна и хочет отдохнуть. Когда Эндрю поднялся, чтобы проверить как у неё дела, женщина уже была мертва.

Врачи считают, что Леанс умерла от удара локтем о посудомоечную машину. Это произошло за пять недель до трагедии. Тогда пострадавшая пошла в больницу и ей поставили диагноз «сепсис» и назначили лечение в виде антибиотиков. Леанс пропила курс, но рука не перестала болеть. Самочувствие у неё в остальном было отличное.

Никто даже не подозревал, что всё это время жизнь женщины была на волоске. Эндрю же считает, что его невеста скончалась именно от сепсиса. Сейчас же в этом вопросе будут разбираться врачи.