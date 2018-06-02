В Индии пациент играл на гитаре, пока врачи делали ему операцию на мозге

Сегодня, 11:07

Взять в руки музыкальный инструмент мужчину попросили врачи.

Операцию на открытом головном мозге провели мужчине в Индии, в то время, как сам пациент в это время играл на гитаре и набирал сообщения на своём смартфоне. 31-летний индиец на протяжении всего процесса находился в сознании и давал врачам понять, что способен реагировать на происходящее. Местная пресса пишет, что дискомфорт в пальцах у Таскину Ибн Али (так зовут мужчину) возник ещё год назад. Сперва он не обращал внимание на это, однако вскоре заметил, что способность играть на гитаре у него упала на 80%. Тогда он обратился к врачам и те незамедлительно назначили ему операцию, в связи с выявленной гистологической дистонией. Самое удивительное, что во время осуществления вмешательства хирурги намеренно оставили пациента в сознании и сами попросили его взять в руки музыкальный инструмент, чтобы отслеживать таким образом процесс восстановления подвижности пальцев на руке. Мужчина перебирал аккорды, пока врачи делали ему операцию на мозге.

Ранее мы писали, что в России робот впервые провел операцию на головном мозге. Эксперимент прошёл успешно.