«Нужно для нацбезопасности»: Авиаудары США по Сирии не требовали согласия конгресса

Сегодня, 10:31

В министерстве юстиции ссылаются на прецеденты с нанесением ударов по Ливии и Йемену во время правления Барака Обамы. Тогда глава государства сам решился на этот шаг.

В пятницу вышел отчёт министерства юстиций США, который объясняет авиаудары американской армии по Сирии в апреле 2018 года. В нём указывается, что они не требовали согласия конгресса, так как это нужно было для обеспечения нацбезопасности.

Ведомство уточняет, что авиаудар был необходим для поддержки стабильности региона, а также удержания противника от использования химического оружия. Кроме того, нужно было предотвратить гуманитарную катастрофу.

Эти тезисы, и много остальных, вызвало в самом же конгрессе волну негодования, это понятно, ведь их мнение не учитывалось. Один сенатор даже посчитал объяснения минюста «бредом». По его словам, понятие «национальный интерес» можно использовать, когда угодно, чтобы обойти конгресс.