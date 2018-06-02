50-летняя женщина чуть не ослепла из-за привычки плохо смывать макияж

Сегодня, 07:51

50-летняя женщина из Австралии, которая не любила тщательно смывать макияж, обратилась к офтальмологу с жалобами на неприятные ощущения в глазах. Доктор сказала, что пациентка могла ослепнуть.

Любительница яркого и массивного макияжа призналась, что много лет в её привычку не входило тщательное удаление макияжа с лица. Особенно халатно она относилась к удалению туши. Однажды неприятные ощущения под веками заставили австралийку обратиться к доктору. Осмотрев слизистую оболочку глаза пациентки, офтальмолог обнаружила комки тёмных отложений – старую, плохо смытую тушь. Отложения накладывали друг на друга и даже заметно выделялись из-под века.

Женщине «повезло», ей установили диагноз конъюнктивит, перспектива вылечить который довольно высока. Но врач настаивает, что такое отношение к смыванию макияжа может привести к слепоте, и если бы австралийка не обратилась за помощью, она также могла ослепнуть из-за осложнений воспалительного процесса.