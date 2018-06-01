Вчера, 23:02

77-летний Лен Фэирхерст скончался от пневмонии. Его посмертным желанием было «прибыть» на свои похороны в ковше экскаватора.

Лен Фэирхерст из Британии скончался на 77 году жизни от пневмонии. Мужчина десятки лет своей жизни посвятил работе на стройке. Тело бывшего машиниста привезли на похороны в ковше экскаватора. Таким было его предсмертное желание.

54-летняя дочь покойного объяснила, что его отцу понравилось бы увиденное, так как о нем всегда отзывались, как о хорошем машинисте-экскаваторщике.

Организатор похорон признался, что в его практике подобный случай впервые. Однако отметил, что все гости говорили о том, что это был лучший способ проводить Фэирхерста в последний путь.