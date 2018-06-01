Военные учения в Латвии привлекли нашествие пришельцев

Вчера, 22:57

Необычное явление жители прибалтийской страны увидели днем. Они стали горячо обсуждать происшествие и пытаться прояснить его происхождение.

В небе над Латвией 1 июня появились загадочные белые круги, спровоцировавшие споры и дебаты в социальных сетях. Люди подумали, что это следы НЛО или нашествие пришельцев. Все оказалось намного проще: в Латвии стартовали военные маневры, в результате которых как по небесному пространству, так и по земле перемещается военная техника. Вооруженные силы просят гражданское население со спокойствием и пониманием относиться к учениям. Граждане все же опасаются, что военные тренировки привлекли гуманоидов, которые решили напасть на Латвию.

В Латвии проводятся тренировки с участием НАТО, в которых задействованы тысячи иностранных солдат. Акция началась 3 мая и закончится 20 июня.