Зона 51 снова стала объектом, где тестировали НЛО

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Житель Лас-Вегаса предоставил материалы, которые позволили уфологам в который раз подтвердить информацию о необычной Зоне 51. Как известно, там чаще, чем где-либо еще наблюдается НЛО.

Как утверждает очевидец, ему удалось снять на видео, как инопланетяне тестировали новый космический корабль. В подтверждение житель Лас-Вегаса предоставляет файлы, на которых видны странные мигающие точки. Пользователи Сети не согласились с очевидцем, ведь не многие верят в существование Зоны 51. В это же время уфологи утверждают, что эта военно-морская база США, существование которой отрицает правительство, используется пришельцами для тестирования космических кораблей.

Появление странных мигающих точек на видео объясняется тем, что на объектив камеры могли попасть песчинки или же автор просто создал видеомонтаж, что ещё проверяется.