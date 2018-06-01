В Британии фруктовый лёд заменили на алкогольный

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Жаркие летние дни у многих жителей Великобритании связаны с воспоминаниями о летних каникулах и освежающих коктейлях из фруктового льда. Однако в одном из баров нашли решение и для взрослых, улучшив напитки алкоголем.

Освежающий коктейль содержит в себе не только спиртное, но и ананас, который придаёт фруктовый вкус. Для многих подобное решение стало прекрасной возможностью окунуться в воспоминания о детстве и отдыхе жарким летним днём. Замена фруктового льда на лёд с содержанием спиртного может показаться многим удачной идеей, ведь любимый коктейль раскроется для его любителей по-новому, обладая при этом прежними вкусовыми оттенками.

Также британский бар решил сделать более взрослым и некоторые другие коктейли. Они добавили водку в один из популярных среди жителей Великобритании шоколадных коктейлей. По мнению барменов это поможет взрослым отдохнуть, не отрываясь от простого на первый взгляд напитка. Также коктейль остался таким же калорийным и вкусным, как и раньше.