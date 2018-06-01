В ходе спецоперации под Парижем взорвали подозрительный фургон

Сегодня, 18:00

Сотрудники полиции провели спецоперацию, в ходе которой обнаружили подозрительный фургон. Объект был подорван.

У торгового центра "Валь д'Эроп" был припаркован подозрительный фургон возле бензоколонок. В связи с этим была проведена спецоперация в районе трех часов дня. Внутри транспортного средства была обнаружена батарея, обмотанная клейкой лентой.

В целях безопасности специалисты взорвали фургон. Местные власти рекомендуют горожанам некоторое время не посещать район. На данный момент торговый центр и близлежащие автостоянки закрыты.

Напомним, вчера станцию «Звенигородская» закрыли вследствие обнаружения подозрительного предмета. На месте работали специалисты.