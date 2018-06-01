Житель Харькова оценил здание суда в $10 млн и выставил его на продажу

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Объявление о продаже здания апелляционного суда появилось на онлайн-сервисе OLX. К подобным курьезам довели безработица и безденежье украинцев. Объявление опубликовал простой житель Харькова.

Впрочем, простой житель Харькова подписался совсем не простым именем - Юлия Светличная. Именно так зовут главу Харьковской облгосадминистрации. Продавец старательно указал все необходимые сведения при продажах такого рода: общий метраж здания и площадь участка. Не забыл указать также об исторической ценности строения - его построил выдающийся харьковский архитектор А. Н. Бекетов. Всё это, по мнению простого харьковчанина, существенно повлияло на цену.

Харьковский юрист Марина Мацегора полагает, что апелляционный суд решила "продать" некая "обиженная сторона". Или же доказать, что подобные объявления могут писать все, кому угодно. Мацегора также добавила, что такая недвижимость в центре города на дороге не валяется и нужно брать. Но, поздно - вскоре объявление исчезло из раздела "продажа".