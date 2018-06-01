На видео показали наглядный пример, как ощущает себя жертва в пасти белой акулы

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Для тех, кто хотел почувствовать себя едой большой белой акулы, National Geographic нашли выход из этой ситуации.

Человек, желающий увидеть белую акулу изнутри, конечно же, рискует навсегда остаться в животе у хищника. Однако National Geographic решили, что людям незачем рисковать собственной жизнью и здоровьем, поэтому опубликовали запись с подводного дрона, который попыталась съесть акула. Теперь каждый может ощутить себя в качестве жертвы, на которую нападает самый крупный хищник океана. National Geographic совместно с Домиником Френцом запустили беспилотный аппарат, управляемый под водой. Оборудование называется Trident, и является самым современным аппаратом, разработанным учеными из National Geographic. Ученые постоянно наблюдают за поведением белых акул с помощью удаленного управления во избежание человеческих жертв, однако на этот раз пострадала техника.

На записи можно увидеть, как акула кружит вокруг камеры, а затем приближается и пытается проглотить технику. Камера засняла, как сокращаются мышцы акулы во рту. После того, как хищник почувствовал, что с «жертвой» что-то не то, он выплюнул камеру и уплыл прочь.