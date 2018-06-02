В Новой Зеландии спасли туристку, которая упала со стометровой высоты

Сегодня, 04:30

Туристка из Великобритании упала в горную расщелину вулканического массива национального парка Тонгариро, который расположен в Новой Зеландии. Выбраться она смогла только с помощью прибывшего отряда спасателей.

Звонок в службу спасения поступил от перпуганной подруги упавшей туристки, которая упала в расщелину, поскользнувшись на хребте вулкана. Молодая женщина не отзывалась, когда ее звала подруга, поэтому было непонятно жива или нет.

Но, как выяснилось впоследствии, она не отвечала из-за потери сознания, а придя в себя, докричалась до подруги.

Пострадавшую эвакуировали на вертолете и оказали первую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить в городке Роторуа. Туристке очень повезло, т.к. падение со 100-метровой высоты не редко приводит к летальному исходу.

На склонах вулканического массива Тонгариро в новозеландском национальном заповеднике проходили съемки "Властелин колец".