В Британии мальчика не пустила в автобус из-за одной монеты

Сегодня, 05:45

В британском Ноттингеме десятилетнего мальчика не пустили в автобус. Ребенок должен был пройти весь путь пешком. Одной монеты не хватило для оплаты проезда в автобусе. Цена вопроса 10 пени.

Мама десятилетнего Джованни Боджанга Аманда Джонсон возмущена тем, что ее сына вынудили одного идти вдоль дороги. Она прождала его на остановке в течение срока пяти минут. Мать мальчика отмечает, что не знала об увеличении стоимости проезда, т.к. Джованни, как правило, не ездит в общественном транспорте.

Женщина, ставшая очевидцем произошедшего инцидента, рассказала, что зайдя в автобус, ребенок дал водителю один фунт для оплаты проезда, но ему ответили, что не хватает еще 10 пени (около 8 руб.), а после того, как Джованни заявил, что денег у него больше нет, выгнали из автобуса даже не вернув тот фунт. Женщина рассказала также, что мальчик очень расстроен и смущен, и отказывается от самостоятельных поездок в общественном транспорте. Мать-одиночка вынуждена разрываться между школой и работой, т.к. должна будет забирать своего сына после занятий.

Ноттингемская транспортная компания знает о случившемся, но давать комментарии отказывается.