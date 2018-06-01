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В природе так себя ведут личинки горностаевой моли. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, его просмотрели более 7,5 тысяч пользователей.

В Великобритании тысячи гусениц накрыли паутиной Королевский лес Нортгемптоншира, в результате перед глазами людей выступает большая изгородь. В природе подобное поведение встречается у личинок горностаевой моли. Паутина им нужна для защиты от хищников себя и листьев плодовых деревьев, которые выступают для них в качестве пищи.

Согласно научным изданиям, гусеницы минируют листья и стебли кормового растения, после чего их питание происходит открыто с образованием паутинных гнезд. Там же закрепляются куколки, в результате гусеницы способны сплести настоящую изгородь.