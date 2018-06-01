США модернизируют свой «самолёт Судного дня»

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В мире не забывают о вероятности возникновения горячих конфликтов с возможным применением ядерного оружия. Чтобы при них не утрачивалось управление, создаются различные командные пункты.

В США одним из них является «самолёт Судного дня», как назвали Е-4В. Пентагон уже сообщил, что его модернизируют. К работам планируется приступить в 2019 году.

«Самолёт Судного дня» предназначен, чтобы высшее командование США могло, находясь на его борту, координировать действия войск при ядерной войне.

Предполагается, что на его борту появится электроника, способная пеленговать гиперзвуковые ракеты. Помимо того, подрядчик разработает новое ПО и будет обязан оснастить самолёт более современными коммуникационными и ядерными системами.

Считается, что Е-4В, находясь в любой точке мира, способен выполнять роль устойчивого узла в национальной системе по управлению вооружёнными силами США.

В Пентагоне полагают, то, что в США имеется «самолёт Судного дня», позволит в экстренных ситуациях координировать действия не только военных, но и гражданских властей.

Предполагается, что на его борту при ядерной войне будут находиться президент США, глава Минобороны и другое высшее руководство государства.

К обязанностям подрядчика отнесено также проведение лётных испытаний того, как будут функционировать новые и модифицированные системы.