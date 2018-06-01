В Сети озадачились несуразностями на селфи девушки в ванной

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Иногда бывает так, что главным объектом снимка становится вовсе не то, что предполагал делающий его автор. Похоже, данный случай стал именно таким.

Посетители Сети озадачились теми несуразностями, которые были видны на фотографии девушки, сделавшей своё селфи в ванной комнате. Они, что называется, «пёрли в глаза».

Паулина Эспино, проживающая в Калифорнии, приехала на отдых в Мексику. Там она решила сфотографироваться в сексуальном наряде в ванной комнате отеля.

Для этого она надела чёрные топ и короткие шорты. Когда она разместила в Сети сделанное фото, внимание большинства из тех, кто его просмотрели, привлекли вовсе не формы девушки.

Ванная комната была полна несуразностями. Рулон с туалетной бумагой висел на значительном удалении от компакта. Вешалку для полотенец дизайнер, напротив, разместил под унитазом. А электрическую розетку – прямо над ним.

Часть пользователей уже начали выдвигать версии о том, что туалет может подзаряжаться, а за дверьми – Хроники Нарнии.

Эспино сообщила, что второй рулон с туалетной бумагой находится рядом с унитазом. Просто он с другой его стороны и на фото не виден. О причине иных «новаторств» она не в курсе.