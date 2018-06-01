В США демонстранты на час заблокировали электросамокатами автобусы Google и Apple

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В Сан-Франциско активисты бастуют против IT-компаний, чья техника имеет больше прав, нежели бездомные люди. Американцам не нравится вторжение искусственного интеллекта в личную жизнь.

Демонстранты Coalition on Homelessness заблокировали взятыми напрокат электросамокатами 14 автобусов Google и Apple. На протяжении часа митингующие растягивали плакаты на фоне техники американских техногигантов, фотографируясь и привлекая внимание СМИ. IT-компании дают людям технику, которой может воспользоваться далеко не каждый, а она проникает в личную жизнь, имея гораздо больше прав, нежели бездомные, негодуют демонстранты в США.

Простояв час без движения, автобусы Google и Apple в целости и сохранности продолжили рейсы. Один из неназванных представителей американских техногигантов выразил недоумение, почему компанию Google связывают с производством электросамокатов.

25 мая в Сан-Франциско на фоне 1800 жалоб вступил в силу временный запрет на электросамокаты. В январе текущего года неизвестные активисты уже нападали на автобусы Google и Apple. Тогда ЧП закончилось обстрелом IT-специалистов из пневматики. Никто не пострадал.