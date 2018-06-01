В Турции врачи спасли ребёнка девушки, погибшей от рук мужа

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30-летний мужчина нанёс возлюбленной множественные ножевые ранения, после чего скрылся.

В Турции удалось сохранить жизнь ребёнка, который родился уже после смерти матери. Врачи помогли сыну девушки, погибшей от рук мужа, появиться на свет. Погибшая находилась на восьмом месяце беременности.

Инцидент произошёл вечером 30 мая в провинции Карс. Между 23-летней Сезен Алкан и её 30-летним супругом Барышем Алканом возникла семейная ссора. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и нанёс беременной девушке множественные ранения. После совершения преступления злоумышленник скрылся, а пострадавшую экстренно доставили в местную больницу. Спасти ей жизнь не удалось, однако усилиями нескольких гинекологов всё же получилось в ходе кесарева сечения извлечь живого ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого спустя время задержали и поместили под стражу. У пары также остался 4-летний сын, который был свидетелем кровавой расправы отца над матерью. Его под опеку взяли родственники.