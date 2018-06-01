Time показал новую обложку, созданную из 958 дронов

Сегодня, 11:57

Столь оригинальным перформансом издание хотело привлечь внимание к развивающейся индустрии летающих гаджетов.

Журнал Time показал в сети свою новую обложку, которую нарисовали в ночном небе Калифорнии сотни дронов. Для данного представления специалисты использовали 958 квадрокоптеров, которые одновременно парили в воздухе, каждый занимая свою позицию. В конечном итоге из светящихся огоньков вышли фигуры, которые напомнили красное обрамление обложки издания, а также само слово «Time» в фирменном шрифте. Созданную композицию запечатлели на камеру и выложили видео в сеть.

Перформанс был посвящён материалу Time о развивающейся индустрии летающих гаджетов. В статье говорится, что в 2017 году во всём мире продали порядка трёх миллионов дронов. Сегодня они активно используются не только военными и спецслужбами, но и аграриями, учёными и даже службами доставки. Кроме того, их активно применяют для терроризма и шпионажа, в связи с чем актуальность регулирования деятельности гаджетов вышла на беспрецедентный уровень.

Ранее мы писали, что обложка GQ обескуражила читателей. На главной странице журнала нашли слишком много рук.