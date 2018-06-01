В ООН обеспокоены убийством похищенной невесты в Киргизии

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В организации призвали власти страны покончить с практикой принудительного вступления в брак.

Представители ООН отреагировали на инцидент с убийством 19-летней девушки в здании РОВД Жайылского района Чуйской области Киргизии. В организации заявили, что обеспокоены данным инцидентом. Убийство похищенной невесты возмутило членов миссии в Бишкеке, которые потребовали от местных властей пресечь практику принудительного вступления в брак наряду с выдачей замуж детей. В ООН напомнили, что это является вопиющим нарушением фундаментальных прав человека и не имеет отношения к культуре и традициям Киргизии.

Как известно из сообщений киргизской прессы, 27 мая местные правоохранители пресекли попытку похищения 19-летней Бурулай Турдалиевой. Девушку вместе с 30-летним похитителем доставили в отделение милиции, где несостоявшийся «жених» набросился на потерпевшую с ножом. От полученных ран девушка скончалась.

Ранее мы писали, что в Таджикистане задержали мужчину, который, получив отказ в женитьбе от родителей потенциальной невесты, организовал её похищение.