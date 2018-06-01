В Португалии экстренно сел самолёт из-за «невыносимой вони» от пассажира

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Экипаж пытался изолировать мужчину в туалете, однако все усилия оказались тщетными.

Самолёт Boeing 737 компании Transavia Airlines экстренно сел в Португалии по причине «невыносимой вони» от пассажира. От мужчины шёл настолько сильный запах, что другие пассажиры начали падать в обморок.

Лайнер совершал рейс из Нидерландов в Испанию. В определённый момент зловоние в салоне, которое источал один из путешественников, оказалось настолько сильным, что у людей начался приступы рвоты, некоторые падали в обморок. Экипаж пытался решить проблему, изолировав мужчину в туалете, однако это не помогло и командир борта запросил экстренную посадку в португальском аэропорту Фаро. По приземлению пассажирам была оказана медицинская помощь. По словам очевидцев, запах от виновника инцидента был настолько сильным, что складывалось ощущение, будто он не мылся несколько недель.

Как известно, за последнее время это уже второй подобный инцидент в самолётах Transavia Airlines. В феврале лайнер перевозчика экстренно сел из-за приступа метеоризма у одного из пассажиров. Тогда данная ситуация даже спровоцировала драку на борту.