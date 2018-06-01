Жертва кислотной атаки показала лицо без макияжа

Сегодня, 08:52

На модель Решам Хан неизвестные напали год назад, за это время она прошла ряд пластических операций. Девушка понемногу чувствует себя уверенней, о чем охотно рассказывает в Instagram.

Год назад 21-летняя Решам Хан прогуливалась со своим братом Джамилем Муктаром, когда неизвестные облили их кислотой. Лицо модели пострадало больше всего, а помощь в обычной больнице не исправила ситуацию. В результате девушка закрылась в себе и перестала выходить из дома, пока ее друг не объявил в Сети сбор средств на пластическую операцию. Удалось собрать 2,5 миллиона рублей (30 тысяч фунтов стерлингов).

Спустя год жертва кислотной атаки показала публике свое лицо без макияжа. Стоит подчеркнуть, что к Решам Хан возвращается ее прежняя красота, хотя с одной стороны заметны шрамы от нападения. Модель прибодрилась и стала делиться своими переживаниями в Instagram.