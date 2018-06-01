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В Германии ощущается катастрофическая нехватка донорских органов, переживает доктор Хайнер Гавр, возглавляющий Министерство здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн.

Из-за сложившейся ситуации получающим удостоверение личности или водительские права гражданам Германии предложат завещать свои органы государству, как это ранее придумали делать в США. Перед выдачей «взрослого» документа немцев обяжут заполнять формуляр, в котором они решат судьбу своего тела после смерти.

Пока в Германии идет охота на донорские органы, ученые британского университета в Ньюкасле впервые распечатали на 3D-принтере роговицу глаза. Революционное открытие исследователей поможет 10 млн нуждающихся в пересадке наружной оболочки зрительных органов пациентов.