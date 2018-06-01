В Великобритании раздувшаяся в три раза такса напугала хозяйку

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Собака едва не умерла, но ее хозяйка вовремя обратилась в круглосуточную ветеринарную клинику. Инцидент произошел с таксой по кличке Тревор в городе Лимм, информирует The Mirror.

В Великобритании такса по кличке Тревор надулась, как шар, через микроскопическое отверстие в трахее. По словам Френ Дженнингс, она заметила, что ее питомец увеличился в размерах и решила быстро отвезти его в ветеринарную клинику. Раздувшаяся в три раза такса серьезно напугала свою хозяйку. Врач был шокирован ситуацией и честно признался, что подобного случая в практике не было. Таксу сразу отправили на рентген, в результате выявили, что организм животного буквально накачан воздухом.

В ходе операции медики нашли микроскопическое отверстие в трахее, потому при каждом вдохе во все части тела Тревора попадал воздух. В научных кругах это называется подкожной эмфиземой. Установить причину возникновения травмы Тревора не представляется возможным. В итоге врачи смогли спасти питомца.