Австралиец дважды за день встретил НЛО и случайно снял его на видео

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По пути на работу австралиец, сам того не ожидая, стал очевидцем сразу двух НЛО. В сети размещено видео с его видеорегистратора.

Австралиец утверждает, что дважды за день встретил НЛО и случайно снял его на видео. Вернее, сам он не видел летающие объекты, когда направлялся на работы и обратно, однако, когда он вечером пересмотрел кадры, запечатленные видеорегистратором, то сумел разглядеть на них НЛО. Причиной того, что мужчина не увидел «неземные» объекты, стала их чрезвычайно высокая скорость.

Уфологи уверяют, что это однозначно что-то связанное с НЛО, так как земные технологии не способны создать что-либо с такой стремительной скоростью. Конечно, существуют гиперзвуковые ракеты, но не могла же подобная ракета, например России или США, просто так пролететь над Австралией, рассуждают специалисты.

Ранее сообщалось, что 19-летнему британцу удалось снять на камеру НЛО, парящее над его домом. Можно подумать, что на кадрах, которые были переданы уфологам, виден метеорит, однако, впоследствии четко виден летающий корабль.