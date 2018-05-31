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24-летняя Ари Кала, ранее работавшая секретарем, называет себя консультирующим экстрасенсом и обладателем бесполезного дара.

Девушка утверждает, что чувствует запах смерти от будущих покойников, то есть людей, которые в скором времени умрут. Девушка отмечает, что это великий дар, однако, бесполезный, так как она не может ничем помочь людям, которым суждено умереть.

Кала рассказывает, что впервые почувствовала характерный запах в возрасте 12 лет. Девушка приехала навестить больного дядю. Зайдя в дом, она почувствовала «гнилостно-сладкий» запах, который исходи от больного и распространился на весь дом. Сначала она думала, что это просто неприятный запах, но затем оказалось, что кроме нее его больше никто не чувствует. Именно тогда девушка поняла, что так пахнет смерть.

Австралийка не сразу приняла этот дар, боясь быть «не такой как все». Именно поэтому она выбрала обычную профессию, устроившись секретарем в юридическую компанию. Рутина поглотила девушку и вогнала ее в продолжительную депрессию. Кала решилась бросить работу и, наконец, стать собой. Из-за такого решения девушка лишилась некоторых друзей и даже родственников. Но она утверждает, что рада тому факту, что она «особенная» и призывает других не меняться ради чужих интересов, а оставаться самими собой.

Девушка приняла свой дар, но придерживается позиции, что он бесполезен, ведь люди обречены на смерть в ближайшие 2-3 дня. Помочь им уже никак нельзя, а вмешиваться в судьбу - тем более. Поэтому австралийка не говорит таким людям об их «обреченности», а просто дает экстрасенсорные консультации. Австралийка чует запах смерти от будущих покойников, но совсем не может им помочь.