В сети появился старый снимок летающей тарелки

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В лесу девушка заметила металлический диск, башня которого была сделана в виде конуса. Очевидица вернулась к машине, взяла фотоаппарат и сделала единственное фото странной находки.

Загадочное и интригующее фото появилось на портале, который посвящен необъяснимым материалам. Один пользователь опубликовал фотографию, сделанную его матерью в 1980 году, когда ей было 18 лет. Автор публикации поведал, что его мама ехала по шоссе на границу Гватемалы и Гондураса. Она остановила машину и пошла в лес по нужде. Именно тогда в зеленых зарослях девушка заметила странный металлический диск, башня которого была сделана в виде конуса. Очевидица вернулась в машину, взяла фотоаппарат и сделала единственный снимок находки.

Однако некоторое время назад пользователь разговаривал с мамой по поводу пришельцев, и она вспомнила, что у нее есть эта фотография. Когда автор публикации увидел снимок, он захотел поделиться им с остальными людьми, которые увлекаются инопланетянами, разместив старый снимок летающей тарелки.