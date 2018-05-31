Резкий гусь помешал бейсбольному матчу и атаковал табло

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Птица залетела на стадион и вскоре упала на трибуны.

В американском городе Детройт в момент игры на бейсбольное поле выскочил резкий гусь и пару раз пролетел его вокруг, тем самым помешав вниманию спортсменов.

Испугавшись, гусь попросту врезался в табло для счёта. Его аккуратно подняли работники стадиона, после выпустили беднягу. По их словам, птица не пострадала. Данное происшествие вызвало резонанс в интернете.

"Этот случай очень смешной и в то же время печальный. Мне было жалко гуся, но его действия подняли мне настроение. Всё было как в старых добрых мультиках", - пишет один из пользователей в интернете.