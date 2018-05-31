Колумбийцы в ужасе бежали от огромного пузыря над трассой

Вчера, 22:45

В Интернете появилось видео загадочной аномалии, которая испугала рабочих в Колумбии.

Мужчины отказались въезжать в тоннель возле местной реки сразу же после того, как они столкнулись с загадочной аномалией. Рабочие в ужасе бежали от огромного желтого пузыря, который образовался над дорогой. Аномалия была похожа на пузырь или завесу из песка желтоватого цвета. Пузырь возник из ниоткуда, и быстро исчезал, а через некоторое время появлялся снова. В конце рабочего дня сотрудники набрались смелости, чтобы проехать через загадочный тоннель.

Там они снова встретили аномалию, однако смогли проехать сквозь нее без каких-либо происшествий. Ученые объясняют такую аномалию тем, что из-за гидродинамических ударов под землей и разницы давления в воде и в тоннеле, могут образовываться подобные воздушные пузыри.