Моющие посуду в луже сотрудники ресторана в Малайзии попали на видео

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Ролик появился на просторах социальной сети Facebook. На видео уже обратили внимание представители издания The Daily Mail.

Как известно, внимание было приковано к сотрудникам ресторана Raj's Banana Lea. Располагается заведение в одном из наиболее престижных районов Куала-Лумпура. Они, сидя на корточках, моют посуду в луже. Руководство ресторана позднее опубликовало официальные извинения перед клиентами, которые увидели ролик и были шокированы антисанитарией.

Администрация убеждает, что гигиена и чистота для кафе стоят на первом месте. Также они заверили, что гости получат бесплатный ужин.

После произошедшего инцидента ресторан решено было закрыть представителями санитарной службы, которая обнаружила, что виной всеми не новички-сотрудники, а отсутствие нормальных раковин для мытья посуды.

Сообщается также, что до этого заведение каким-то образом постоянно проходило санитарный контроль. Рассматривается версия о том, что управление ресторана платило за это взятки.