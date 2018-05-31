В Голландии исламист убил полицейскую собаку

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Полиция сообщает, что молодой человек стоял на балконе и, размахивая топором, кричал «Аллах акбар». В него пришлось стрелять.

26-летний мужчина приехал из Сирии в 2016 году. Он, находясь на балконе своей квартиры, размахивал топором и кричал известное у исламистов выражение «Аллах акбар».

Сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить разгоряченного молодого человека, однако, попытки были четны. Вследствие этого было принято решение взять квартиру молодого человека штурмом. Полицейские вышибли дверь, после чего предполагаемый террорист набросился на них с ножом.

Сотрудники полиции не пострадали, однако, их 4-лапого коллегу госпитализировали с тяжелыми ранениями. Собаку не удалось спасти, злоумышленник ее убил.

Террориста пытались обезвредить многочисленными ударами шокером, но этого было недостаточно. В мужчину пришлось выстрелить, после чего его направили в больницу. Состояние пациента оценивается как стабильное. На данный момент определяется принадлежность мужчины к какой-либо террористической группировке.