В Стамбуле нашли часть алтаря, на котором приносили жертвы богам

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Вчера в Стамбуле, при проведении реставрации первого этажа мечети Шейха Сулеймана, рабочие обнаружили языческую могилу. Мечеть находится в историческом в районе Стамбула Зейрек. Подлинность артефакта подтверждают итальянские эксперты и должностные лица Генерального Директората фонда.

Ученый Мурат Сав отметил, что захоронение может быть отнесено к концу Римской эпохи. «Под мечетью, - сообщил Сав, - имеются ещё два этажа римской эпохи». Археолог заметил, что уровень, расположенный под землей, включает в себя погребальную камеру и имеет 8 отсеков.

В ходе реставрационных работ ученые обнаружили часть алтаря, на котором приносили жертвы богам. Он был разграблен в эпоху византийского господства. Были также найдены бесценные амфоры работы византийских мастеров. Сейчас она находятся под охраной.

Дату постройки мечети Шейха Сулеймана как могильного места относят к третьему веку н.э.. До христианства, распространившегося тринадцать столетий назад, население являлось язычниками. Затем строение использовалось в качестве дервиш-домика Шейха Сулеймана Эфенди. В восемнадцатом столетии пожар нанес зданию значительный ущерб.

Реставрационные работы исторического памятника - часть большого проекта, который включает в себя проведение археологических работ, исследования сейсмологов, а также создание копий настенных рисунков эры османского владычества и прилегающей к зданию местности.