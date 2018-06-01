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Мужчина тратит все деньги на то, чтобы стать бесполой особью. Целью его жизни является схожесть с пришельцами.

Американец решил отрезать свои гениталии, чтобы стать инопланетянином. Стоит отметить, что Винни Охх уже вложил в это дело около 60 тысяч долларов. Теперь же американец жаждет лишиться гениталий, чтобы максимально стать похожим на пришельцев. Он уже три раза был под ножом хирургов для получения нереальных черт лица. Кроме операций было также немало различного рода процедур. Исходя из его следующей задумки, житель из США хочет стать бесполым.

На эту затею остро отреагировал даже хирург Симони, чей медицинский центр находится в районе Беверли-Хиллз. По его словам, такое вмешательство угрожает здоровью пациента.