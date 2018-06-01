«Кот-синтоловый качок» стал героем Twitter

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Жительница Канады опубликовала фото кота с необычным телосложением. «Мускулистый» питомец набирает популярность в Сети.

Девушка разместила в своем Twitter пост с фотографией «Кота-качка», подписав его: «Каждый день я думаю об этом коте-качке, с которым я столкнулась в прошлом году». На нескольких фото видно, что кот действительно обладает непривычным для данного вида животных телосложением. Фотографиями девушка не ограничилась, она выложила и видео, на котором видна брутальная походка питомца.

Ветеринары отмечают, что такое телосложение обусловлено генетической мутацией под названием «двойная мускулатура», которая встречается у коров. Достаточно редко можно встретить собак с подобными отклонениями, но коты являются еще большей редкостью. Возможно, канадский «кот-качок» первый в своем роде. Пользователи сети прозвали животное «кот-синтоловый качок».

Пользователям Сети очень понравился «накаченный» питомец и они сразу начали создавать забавные фотожабы. Вырезая тело «кота-качка», пользователи сделали из него героя популярных фильмов, среди них «Охотники за приведениями» и «Парк Юрского периода».

Некоторые обладатели чувства юмора не смогли не заметить сходства телосложения «мускулистого» кота и популярного рестлера с псевдонимом Скала.