В США три торнадо не вовремя атаковали фермера в застрявшем грузовике

Сегодня, 17:27

Мужчина на минуту вспомнил всю свою жизнь и решился на последнюю попытку. Разгул стихии заставил задуматься троих мужчин о своем спасении и о ценности жизни.

В США три торнадо не вовремя атаковали фермера и его подчиненных в застрявшем грузовике. Посреди поля без помощи мужчинам было тяжело и страшно, но они вовремя собрались и за минуту до трагедии смогли найти укрытие и спастись. Теперь они с улыбкой и острыми ощущениями вспоминают происходящее с ними, однако ситуация очень их напугала. Предприниматель и его работники спаслись в русле высохшей реки. Фермер и три его работника находились в поле, они обратили внимание, что погода стала резко портится.

Алгоритм действий при торнадо, разработанный экспертами. В таком случае импровизация и принятие решения на ходу малоэффективны. Будьте наблюдательны, и спрячьтесь в убежище. Даже если, по вашему мнению, торнадо еще далеко, без промедления отправляйтесь в наиболее защищенное от ветра и града место. По возможности, пригнитесь к земле. Оставайтесь в убежище до полного исчезновения торнадо. Осторожно покидайте своё убежище.