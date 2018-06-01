Американские туристы несколько дней искали свой припаркованный автомобиль в Кельне

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Пара попросту забыла, как выглядит взятое в аренду транспортное средство.

Американские туристы несколько дней бродили в поисках припаркованного автомобиля в Кельне. Им было известно, что машина стояла недалеко от Кельнского собора.

Как сообщают источники, расстроенные путешественники были вынуждены обратиться в полицию. У туристов в наличии был чек, выданный компанией, занимающейся арендой автомобилей. Там был указан номер транспортного средства. Через некоторое время благодаря сотрудникам полиции удалось обнаружить машину на подземной парковке собора.