Нью-Йоркские школы могут отменить домашнее задание

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Подобное желание выразили двое учащихся пятых классов. По словам школьников, домашняя работа вызывает у них стресс.

Пятиклассники Кристофер Делеон и Нико Кили из Стони Поинт создали специальную петицию, в которой указали, что они требуют отменить домашнее задание из-за того, что подобное количество работы вызывает у них стресс и недомогание. Пока что администрация города рассматривает возможность отмены домашнего задания в школах. В городе и раньше думали о том, как усовершенствовать домашнюю работу, сделать ее более полезной и легкой. На данный момент руководство школы полностью согласно с учениками. Пока что в школах отменят задание. Однако те родители учеников, которые настаивают на выполнении домашней работы, могут оставить задания на дом, как и в прежние времена.