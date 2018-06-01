Сегодня, 03:45

Громадная посылка с характерными надписями и QR-кодами появилась в городе. Привез необычную посылку крупнейший онлайн-ритейлер мира Amazon. Для любителей новостей о Парке юрского периода есть даже ссылка и шуточные приятные мелочи.

В Лос-Анджелесе Amazon по-новому рекламирует «Мир Юрского периода 2». Главной идеей сделали прокат по городу огромного трейлера с большой посылкой в виде логотипа, QR-кода и ссылки на информацию о любимом парке.

Прибыл необычный груз из Коста-Рики. Опытные прохожие подметили, что отсканировав его через приложение Amazon, пользователь получает скидку на покупку фильма или возможность посмотреть его шуточный трейлер. Также о содержимом коробки можно спросить голосового помощника Amazon Alexa. В ответ пользователь услышит рёв динозавра.